REN-Redes Energet. Nacion. Aktie: Was für eine Niederlage!

Die technische Analyse zeigt, dass die Ren - Redes Energeticas Nacionais derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 2,44 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,185 EUR liegt, was einer Abweichung von -10,45 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,32 EUR, was einer Abweichung von -5,82 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ren - Redes Energeticas Nacionais liegt bei 71,43, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 71,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für die letzten 25 Tage führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Ren - Redes Energeticas Nacionais haben sich in den letzten Wochen deutlich ins Negative verschoben. Dies wird auf eine Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien zurückgeführt. Die Stärke der Diskussion bleibt jedoch neutral. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Einschätzung der Stimmung durch Anleger basierend auf Kommentaren in sozialen Medien zeigt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Stimmung rund um Ren - Redes Energeticas Nacionais.