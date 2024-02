REN-Redes Energet. Nacion. Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ren - Redes Energeticas Nacionais-Aktie zeigt an, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Der RSI der letzten 25 Tage deutet jedoch auf eine neutrale Bewertung hin. Dies zeigt, dass die Aktie in Bezug auf Auf- und Abwärtsbewegungen uneinheitlich ist.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,43 EUR lag, was einer Abweichung von -8,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Ren - Redes Energeticas Nacionais in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über die Aktie deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigten in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Stimmung, gefolgt von einer vermehrten negativen Kommunikation in den letzten ein, zwei Tagen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysemethoden, dass die Ren - Redes Energeticas Nacionais-Aktie derzeit überwiegend neutrale bis negative Bewertungen erhält, sowohl aus technischer als auch aus anlegerbezogener Sicht.