REN-Redes Energet. Nacion. Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse für die Ren - Redes Energeticas Nacionais-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage neutral eingestuft wird. Der RSI liegt aktuell bei 42,11 und bei 54 für den Zeitraum von 25 Tagen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Charttechnik ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,39 EUR für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,18 EUR, was einem Unterschied von -8,79 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 2,22 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Kommentare zu Ren - Redes Energeticas Nacionais auf sozialen Plattformen waren neutral, aber in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wurde eine erhöhte Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Veränderung der Stimmung führt und die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.