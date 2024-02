REM Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Aktienkurs von Rem hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Rem damit 4,91 Prozent über dem Durchschnitt (-7,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -9,25 Prozent. Rem liegt aktuell 6,22 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Rem mittlerweile auf 0,03 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,029 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,33 Prozent, was zur Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,03 HKD, was die Aktie mit -3,33 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 4,21 und liegt mit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 45. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Rem wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Rem überkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Rem weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Rem-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.