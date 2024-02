REM Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Aktie von Rem bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung einen geringeren Ertrag von 6,51 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividendenausschüttung und einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei Rem festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was insgesamt zu einer "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Rem-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,027 HKD weicht um -10 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rem einen Wert von 3 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,15 als unterbewertet betrachtet wird. Somit erhält Rem eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.