REITs in der Korrektur: Steigt die Dividende, ist das ein gutes Zeichen!

REITs und ihre Dividende sind in der Korrektur ein elementares Thema. Im Endeffekt geht es vielen Investoren primär darum, welche Potenziale für ein passives Einkommen sie ermöglicht bekommen. Sinken die Aktienkurse, so steigt in der Regel bereits die Dividendenrendite.

Steigende Zinsen sind derzeit ein Peer. Aber zumindest für moderat verschuldete Real Estate Investment Trusts kein elementares Problem. Das heißt, dass die Bewertungen vieler Aktien aus diesem Bereich attraktiver sind und womöglich noch werden.

Hinzu kommt häufig, dass REITs mit Blick auf ihre Dividende einen positiven Indikator haben: Dividendenwachstum. Auch zuletzt hat sich das wieder einmal bestätigt. Schauen wir, welche Tendenz wir davon ableiten können.

REITs und eine steigende Dividende: Wirklich wichtig!

Wir sehen es bei unterschiedlichen REITs. Egal ob W. P. Carey, Realty Income oder zuletzt auch Store Capital, neben wirklich vielen weiteren: Die Dividende wächst erneut. Im Endeffekt wirkt es häufig sogar so, als hätte sich der Markt oder das operative Zahlenwerk für die Real Estate Investment Trusts kaum verändert. Ausschüttungssummen je Aktien wachsen weiter, ähnlich wie zuvor.

Mir zeigt das jedenfalls, dass das Management der jeweiligen REITs davon ausgeht, dass sich nichts verändert. Weder durch die Korrektur noch durch steigende Zinsen. So viel Zuversicht ist offenbar vorhanden, dass man eine steigende Liquidität an die Investoren auszahlen kann. So manch einer sagt vielleicht auch, dass das noch der Fall ist. Hier gilt es bei der Analyse die Spreu vom Weizen zu trennen beziehungsweise diejenigen Real Estate Investment Trusts, die früher oder später an ihre Grenzen kommen könnten.

Das positive Zeichen gilt es auch fundamental zu unterfüttern. So zum Beispiel mit Blick auf die bilanzielle Qualität und die Fremdmittel. Steigende Zinsen können hier eine Gefahr sein. Aber auch Kennzahlen wie eine Leerstandsquote und die Restvertragslaufzeit der Mietverträge spielen eine Rolle. Sowie eine solide Analyse der Mieterstruktur bezüglich Klumpenrisiken und der defensiven, idealerweise zeitlosen Klasse der Mieter. Stimmt all das und das Management eines REITs erhöht die Dividende, so sind günstigere Bewertungen eine Einladung zu einem Nachkauf.

Gutes Zeichen, fundamental unterfüttern!

Genau das ist jedoch der springende Punkt: Erhöhen REITs derzeit weiter munter die Dividende, ist das ein gutes Zeichen. Wir können mehr passives Einkommen erhalten. Im doppelten Sinne, die Korrektur führt schließlich gleichermaßen zu einer steigenden Dividendenrendite.

Aber es ist letztlich natürlich bloß ein Indikator, den man als Investor noch einmal überprüfen muss. Stimmt auch das fundamentale Setting, so ist ein günstiger REIT eine ideale Möglichkeit, das eigene passive Einkommen zu boostern. Jetzt nach Möglichkeiten zu schauen ist nicht unklug.

Der Artikel REITs in der Korrektur: Steigt die Dividende, ist das ein gutes Zeichen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income, Store Capital und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STORE Capital und empfiehlt W. P. Carey.

