Ein REIT für passives Einkommen gesucht? LTC Properties zahlt die Dividende monatlich und bietet fast 6 % Anfangsrendite!

In diesem Jahr bin ich gleich aus zwei Gründen relativ froh, mein Geld hauptsächlich in Dividendenaktien investiert zu haben. Zum einen, weil auch in turbulenten Börsenzeiten die Gewinnausschüttung in aller Regel weiterhin pünktlich auf dem Konto eingeht. Zum anderen ist es natürlich von Vorteil, wenn man bei der aktuell ausufernden Inflation noch über eine andere kleine Einnahmequelle verfügt.

Und dies ist für viele Anleger sicherlich auch der Hauptgrund, weshalb sie in die Dividendentitel investieren. Weil man sich eben mit den erhaltenen Ausschüttungen wunderbar ein passives Einkommen generieren kann. Was natürlich umso besser funktioniert, je häufiger eine Dividende fließt.

In dieser Hinsicht könnte eventuell der eine oder andere REIT interessant erscheinen. Denn wer zum Beispiel auf monatliche Dividendenzahlungen aus ist, der wird unter ihnen nämlich auch einige Vertreter finden, die einen monatlichen Ausschüttungszyklus aufweisen.

Auch der amerikanische REIT LTC Properties (WKN: 884625) fällt unter anderem in diese Rubrik. Sein Immobilienportfolio besteht im Wesentlichen aus Einrichtungen, die im Bereich Altenpflegeheime und betreutes Wohnen angesiedelt sind. Es umfasst derzeit 210 Objekte, die sich über die gesamten Vereinigten Staaten verteilen.

Aber betrachten wir jetzt die Dividende

Gerade für all diejenigen, die sich ein passives Einkommen aus Dividendenzahlungen aufbauen möchten, könnte der LTC-Properties-REIT vielleicht eine Option sein. Denn wie bereits erwähnt, beteiligt das Immobilienunternehmen seine Investoren monatlich am geschäftlichen Erfolg.

Was die Dividende betrifft, sieht es bei LTC Properties zurzeit folgendermaßen aus. Von dem REIT erhält man als Anleger im Moment alle vier Wochen eine Gewinnausschüttung von 0,19 US-Dollar je Anteilsschein. Multipliziert mit zwölf ergibt sich so also eine Gesamtjahresdividende von 2,28 US-Dollar je Aktie.

Auch wenn man bei LTC Properties keine hohen Steigerungsraten und auch keine regelmäßigen Anhebungen der Dividende erkennen kann, kommen die monatlichen Ausschüttungen natürlich recht verführerisch daher. Und obwohl die letzte Erhöhung schon über fünf Jahre zurückliegt, bewegt sich die aktuelle Jahresdividende trotzdem auf einem um 32 % höheren Niveau als vor zehn Jahren.

Zusätzlich kann LTC Properties aktuell mit einer recht hohen Dividendenrendite von 5,89 % punkten. Ich vermute, dass auf jeden, der sich ein passives Einkommen schaffen möchte, dieser Wert sicherlich eine gewisse Ausstrahlung haben könnte.

Noch ein Blick auf die Aktie

Schaut man auf den diesjährigen Kursverlauf, so kann man die positive Feststellung machen, dass bei der Aktie von LTC Properties keine Spur einer Börsenkorrektur zu erkennen ist. Doch von ihrem bisherigen Jahreshöchststand ist sie allerdings schon wieder etwas zurückgekommen. Und mit 38,71 US-Dollar (12.12.2022) notiert sie aktuell „nur“ noch gut 11 % höher als Anfang Januar.

Allerdings kann man am Langfristchart der LTC-Papiere schon eine rund zehn Jahre andauernde Seitwärtsphase erkennen. Wer also lieber dynamische Wachstumsaktien für sein Portfolio sucht, kann mit LTC Properties sicherlich nicht ganz so viel anfangen.

Doch da das Immobilienportfolio des REIT hauptsächlich im Bereich des altersgerechten Wohnens angesiedelt ist, könnte er meiner Ansicht nach einen anderen Vorteil aufweisen. Nämlich, dass er auch in schwierigeren Zeiten eine gewisse Stabilität bieten sollte. Weil es eben weltweit immer mehr ältere Menschen gibt, die entsprechend versorgt werden müssen.

Auch wenn bei der Aktie von LTC Properties vielleicht nicht mit riesigen Kurssprüngen zu rechnen ist, so sind doch die monatlichen Ausschüttungen für Dividendeninvestoren kaum zu ignorieren. Vor allem dann, wenn es darum geht, sich mit ihnen ein zusätzliches passives Einkommen zu schaffen. Wer jetzt eventuell neugierig geworden ist, könnte sich also durchaus einmal etwas intensiver mit dem LTC-Properties-REIT beschäftigen.

Der Artikel Ein REIT für passives Einkommen gesucht? LTC Properties zahlt die Dividende monatlich und bietet fast 6 % Anfangsrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022