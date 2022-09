Ein REIT für passives Einkommen gesucht? Dieser hier schüttet monatlich aus und bietet über 5 % Dividendenrendite!

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade in solch turbulenten Börsenzeiten wie in diesem Jahr bin ich froh, hauptsächlich auf Dividendenaktien gesetzt zu haben. Denn auch wenn die Kurse wieder mal verrücktspielen, gehen die Dividenden ja in der Regel weiterhin pünktlich auf dem Konto ein.

Doch die Dividendentitel sind bei vielen Anlegern sicherlich aus einem anderen Grund äußerst beliebt. Man kann sich mit ihnen nämlich ganz wunderbar ein passives Einkommen generieren. Hier ist es natürlich umso besser, je häufiger man eine Ausschüttung erhält. Wobei ein monatlicher Ausschüttungszyklus sicherlich besonders zu bevorzugen ist.

Unter anderem einige amerikanische REITs bieten den Investoren solch eine monatliche Zahlweise. So auch der REIT LTC Properties (WKN: 884625), der derzeit mit 208 Objekten aufwarten kann, die sich über die gesamten USA verteilen. Bei den Immobilien handelt es sich hauptsächlich um Einrichtungen für betreutes Wohnen und Altenpflegeheime.

Aber schauen wir besser gleich auf die Dividende

Vor allem wer auf stetig fließende Dividenden aus ist, sollte sich mit dem LTC-Properties-REIT besonders wohlfühlen. Denn wie bereits angesprochen, lässt das Immobilienunternehmen seine Anleger monatlich am geschäftlichen Erfolg teilhaben. Und dies ist für jeden, der sich ein passives Einkommen aufbauen möchte, bestimmt ein interessanter Aspekt.

Schauen wir uns also einmal an, wie es bei LTC Properties derzeit in Sachen Dividende aussieht. Aktuell erhalten die Investoren alle vier Wochen eine Ausschüttung in Höhe von 0,19 US-Dollar je Anteilsschein. Multiplizieren wir diesen Wert mit zwölf, so können wir also eine Gesamtjahresdividende von 2,28 US-Dollar je Aktie ermitteln.

Man sollte allerdings eines zur Kenntnis nehmen. Und zwar, dass LTC Properties nicht zu den Firmen gehört, die hohe Dividendensteigerungsraten vorweisen können. Auch lassen sich leider keine regelmäßigen Anhebungen erkennen. Die letzte Erhöhung liegt hier schon über fünf Jahre zurück. Allerdings liegt die aktuelle Jahresdividende trotz allem um rund 32 % höher als vor zehn Jahren.

Dafür kann LTC Properties derzeit mit einer relativ hohen Dividendenrendite von 5,2 % aufwarten. Und ich möchte an dieser Stelle behaupten, dass dieser Wert für jeden, der sich ein passives Einkommen aufbauen möchte, eine gewisse Aufmerksamkeit erregen könnte.

Werfen wir noch einen Blick auf die Aktie

Es ist sicherlich positiv hervorzuheben, dass die diesjährigen Börsenturbulenzen der Aktie von LTC Properties wenig anhaben konnten. Ganz im Gegenteil. Auf einem Kursniveau von 43,77 US-Dollar (02.09.2022) notieren die Papiere derzeit sogar fast 25 % höher als Anfang Januar. Doch jede Medaille hat ja bekanntlich immer zwei Seiten.

Was ich meine, wird deutlich, wenn man sich einmal den Langfristchart der LTC-Aktie anschaut. Hier kann man nämlich sehr deutlich erkennen, dass sie sich schon seit rund zehn Jahren in einer Seitwärtsbewegung befindet. Wir haben es also ganz offensichtlich nicht mit einem dynamischen Wachstumswert zu tun.

Doch der REIT könnte einen anderen Vorteil aufweisen. Denn mit seinem Fokus auf altersgerechtes Wohnen könnte er auch in einem schwierigen Umfeld eventuell eine gewisse Stabilität bieten. Weiterhin sind natürlich auch die monatlichen Ausschüttungen nicht von der Hand zu weisen. Wer sich ein passives Einkommen aufbauen möchte, könnte sich unter Umständen also durchaus einmal etwas intensiver mit LTC Properties beschäftigen.

