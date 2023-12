RED 5 Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert für Red liegt bei 58,82, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Red-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,23 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,31 AUD weicht um +34,78 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,33 AUD liegt, ergibt sich auf dieser Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Red-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die letzten Wochen zeigen, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.