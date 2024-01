RED 5 Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Aktie von Red wird im Rahmen einer technischen Analyse betrachtet. Dabei ergibt sich für die Red-Aktie ein Durchschnitt von 0,24 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,285 AUD, was einem Unterschied von +18,75 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Beim 50-Tages-Durchschnitt von 0,33 AUD liegt der letzte Schlusskurs jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,64 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Red-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Red eingestellt waren. Drei Tage verliefen ohne eindeutige Richtung, während es zehn positive und ein negativer Tag gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Red von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen vier Wochen bei Red, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Red auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Red wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt. Insgesamt erhält das Red-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.