RECOM Technologies kündigt die neue Black Tiger PV-Modulserie mit dem weltweit ersten Modulwirkungsgrad von 23,6 % unter <2m2 an

Lannion, Frankreich (ots/PRNewswire) -RECOM Technologies stellt die bahnbrechende Black Tiger PV-Modulserie mit einer Leistung von 430 Wp & bis zu 610 Wp vor. Diese zukunftsweisende Innovation auf der Grundlage der N-Typ-Zelltechnologie setzt mit einem außergewöhnlichen Wirkungsgrad von 23,6 % neue Maßstäbe in der Branche.Das RECOM Black Tiger-Modul bietet eine Vielzahl von außergewöhnlichen Vorteilen, die seine Position als erste Wahl auf dem Markt festigen. In erster Linie zeichnet es sich durch eine beispiellose Effizienz aus und bietet eine optimale Leistung, die alle Wettbewerber übertrifft. Mit seinem weltweit führenden Wirkungsgrad sorgt das Black Tiger-Modul für eine maximale Stromerzeugung und ermöglicht es den Kunden, das volle Potenzial der Solarenergie zu nutzen. Außerdem sorgen sein fortschrittliches Design und seine Technik für eine verbesserte Haltbarkeit, die es sehr widerstandsfähig gegenüber verschiedenen Umweltbedingungen macht und eine langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet. Darüber hinaus verleiht die faszinierende Ästhetik des Black Tiger-Moduls jeder Installation einen Hauch von Eleganz, sodass es sich nahtlos in Wohn- und Geschäftsräume einfügt. Mit seiner unübertroffenen Kombination aus Effizienz, Langlebigkeit und Ästhetik bietet das Black Tiger-Modul den Kunden eine unübertroffene Lösung für ihren Bedarf an Solarenergie.Das "Black Tiger"-Modul nutzt die N-Typ-Zelltechnologie in Verbindung mit einer rückwärtigen Anschlusstechnik, die als BackContact bekannt ist. Daraus resultieren 0 % Abschattungsverluste vor dem Netz, was den Ertrag des PV-Moduls erhöht. Dank der geringeren Abschattung auf der Vorderseite der Zelle maximiert das Modul die Gesamtzellfläche, wodurch ein höherer Wirkungsgrad erzielt wird und sich die Investition schnell amortisiert. Die in den Ausführungen Monofacial, Bifacial Single Glass und Bifacial Double Glass erhältlichen Solarmodule werden mit einer 25-jährigen Produktgarantie und einer 30-jährigen linearen Leistungsgarantie auf mindestens 88,85 % der Nennleistung geliefert.Durch dieses innovative Design werden die Rasterlinien der Module eliminiert, was zu einem eleganten, rein schwarzen Erscheinungsbild führt. Ausgestattet mit Zellen mit rückwärtigem Kontakt maximiert es die Effizienz und Leistung und bietet eine bemerkenswerte Steigerung der Stromerzeugung über die gesamte Lebensdauer um 13,4 % im Vergleich zu herkömmlichen P-Typ-Modulen. Zudem bietet das Black Tiger-Modul einen signifikanten Vorteil, da es die Balance of System (BOS)-Anforderungen um mehr als 5 % reduziert, was zu erheblichen Kosteneinsparungen bei Kabeln und Befestigungssystemen führt. Darüber hinaus zeichnet es sich als 100 % silberfreie Option aus, gewährleistet eine zuverlässige Lieferkette und geht auf Bedenken ein, die mit anderen N-Typ-Modulen verbunden sind. Mit seiner einzigartigen Kombination aus innovativem Design, überlegener Stromerzeugung, Kosteneffizienz und nachhaltigen Materialien definiert das Black Tiger-Modul Spitzenleistungen in der Solarbranche neu.Die Kraftwerke von RECOM sind nach den Normen ISO 9001 und 14001 zertifiziert. Black Tiger ist nach IEC61215, IEC61730, ISO 9001:2005, ISO 14001:2015 zertifiziert und konform nach CE, PV CYCLE, Brandklasse C gemäß UL790 Zertifizierungen.RECOM gewährleistet durch die Verfügbarkeit der Produkte in europäischen Lagern eine schnelle und zuverlässige Lieferung.Für weitere Informationen über die Solarlösungen von RECOM besuchen Sie bitte https://recom-tech.com (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frecom-tech.com%2F&data=05%7C01%7CGeorgia.Stavropoulou%40recom-tech.com%7C0069099baaf44625666608db051830f2%7Cc20127c0ca6849f89848e0e5469f9e72%7C0%7C0%7C638109373678814527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3VKf6BJzc6ZTcXwzJUPWXMoJ%2BWEUWOw9%2F%2BoWbEEUSEY%3D&reserved=0) oder senden Sie eine E-Mail an info@recom-tech.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2096678/RECOM_Technologies_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2096679/RECOM_Technologies_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1902016/RECOM_Technologies_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/recom-technologies-kundigt-die-neue-black-tiger-pv-modulserie-mit-dem-weltweit-ersten-modulwirkungsgrad-von-23-6--unter-2m2-an-301849314.htmlPressekontakt:Georgia Stavropoulou,Marketing & Communications Director,Georgia.stavropoulou@recom-tech.com,+33255030861Original-Content von: RECOM Technologies, übermittelt durch news aktuell