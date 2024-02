REA Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) der Rea-Aktie liegt bei 45,1, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen RSI-Wert von 46 zeigt. Auch dies deutet auf eine neutrale Situation hin.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Rea war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "gut" einstufen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Rea bei 157,28 AUD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 183,5 AUD liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, bei 177,28 AUD, was einer neutralen Situation entspricht. Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Gesamteinschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert positive Signale. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was auf ein gesteigertes Interesse hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung basierend auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Rea-Aktie aktuell neutrale bis positive Signale zeigt und von Anlegern und Analysten überwiegend positiv bewertet wird.

