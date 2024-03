REA Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rea Group":

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Rea in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Rea-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 161,77 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 184,04 AUD liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 183,71 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rea-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die verstärkten positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Rea lassen die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewerten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rea-Aktie zeigt eine Ausprägung von 69,15 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 47,62 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".