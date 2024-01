REA Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Rea Group":

Die Rea-Aktie hat in den letzten Handelstagen starke Schwankungen gezeigt. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt derzeit bei 150,84 AUD, was einem Abstand von +18,82 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 179,23 AUD entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 161,04 AUD, was einer Differenz von +11,3 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rea-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 39, während der RSI der letzten 25 Tage eine überverkaufte Bewertung liefert.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Rea-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Buzz.