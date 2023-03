DIE REALTY ONE GROUP SORGT AUF DEM ONE SUMMIT 2023 MIT GROSSEN STARS UND STARKEN BOTSCHAFTEN DER HOFFNUNG FÜR AUFSEHEN

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Las Vegas, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, hat letzte Woche das Aria Resort & Casino in Aufruhr versetzt und die fast 3.000 Zuschauer mit hochkarätigen Rednern, Entertainern und Prominenten mit inspirierenden Botschaften der Hoffnung und Liebe beeindruckt. ONE Summit International 2023, die jährliche Veranstaltung, die Fachleute der Realty ONE Group aus der ganzen Welt zusammenbringt, feierte auch den Erfolg ihrer Mitglieder trotz eines schwierigen Immobilienmarktes mit einem „Top Producer"-Empfang und veranstaltete gleichzeitig wichtige Schulungen im Rahmen des branchenführenden Business-Coachings der ONE University.„ONE Summit war nie als eine Veranstaltung für Immobilienmakler gedacht", sagte Kuba Jewgieniew (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3796367-1&h=3640661723&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3796367-1%26h%3D751106489%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkubajewgieniew.com%252F%26a%3Dsaid%2BKuba%2BJewgieniew&a=+sagte+Kuba+Jewgieniew), CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Es sollte darum gehen, zu coachen, zu unterrichten und zu inspirieren und unsere #ONEFamily zusammenzubringen, um die Möglichkeiten zu feiern, die wir jeden Tag haben, um etwas zu bewirken."Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörten Dr. Eric Thomas (ET, der Hip-Hop-Prediger), Molly Bloom, Vernice „FlyGirl" Armour, der Wolf der Wall Street Jordan Belfort und Auftritte der Blue Man Group und Artrageous aus Las Vegas. Ein Überraschungsauftritt von NBA-Legende und Unternehmer Shaquille O'Neal, der die zweitägige Veranstaltung als DJ Diesel mit der jährlichen BLACK & GOLD GALA im Drai's Nightclub abschloss, brachte das Haus zum Kochen.Die Realty ONE Group begrüßte Immobilienexperten aus den USA und eine große Anzahl von Maklern aus den 11 Ländern, die kürzlich dem Netzwerk beigetreten sind. Die Teilnehmer starteten in den ONE Summit 2023 mit dem jährlichen ONE Walk den Las Vegas Strip entlang, mit dem Spenden für die Beverly Carter Foundation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3796367-1&h=2016874362&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3796367-1%26h%3D1599819733%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbeverlycarterfoundation.org%252F%26a%3DBeverly%2BCarter%2BFoundation&a=Beverly+Carter+Foundation) gesammelt wurden. Dear World (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3796367-1&h=2777094405&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3796367-1%26h%3D1743905710%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdearworld.com%252F%26a%3DDear%2BWorld&a=Dear+World) teilte seine starke Botschaft, unsere persönlichen Geschichten anzunehmen und sie zu nutzen, um erfolgreich zu sein, und gab den Teilnehmern die Gelegenheit, sich über Körperkunst zu ermutigen und den Augenblick in Fotos festzuhalten. Wie üblich veranstaltete die Realty ONE Group über seine 501(c)-Wohltätigkeitsorganisation ONE Cares das jährliche Women's Luncheon mit Ticketverkäufen, einer stillen Auktion und einem Scheck von ONE Care, was sich alles zu einer Spende von 20.000 US-Dollar an die Shaquille O'Neal Foundation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3796367-1&h=3845041929&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3796367-1%26h%3D15753245%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shaqfoundation.org%252F%26a%3DThe%2BShaquille%2BO%2527Neal%2BFoundation&a=Shaquille+O%27Neal+Foundation) summierte.Die UNBrokerage, wie sie in der Branche bekannt ist, verfügt über mehr als 18.000 Immobilienexperten in mehr als 400 Niederlassungen in 49 Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico und jetzt in den Ländern Bolivien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, Singapur, Spanien und den Philippinen.Weitere Informationen finden Sie auf www.OwnAOne.com.Informationen zur Realty ONE GroupDie 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Wegbereiter der Branche, der mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner coolen Unternehmenskultur, seiner technologischen Infrastruktur und der hervorragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis das Immobilien-Franchising radikal verändert. Das Unternehmen hat sich schnell entwickelt und umfasst heute mehr als 18.000 Immobilienexperten in über 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Bolivien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, den Philippinen, Spanien und Singapur. Die Realty ONE Group gehört laut REAL Trends zu den besten ein Prozent der Nation und wurde vom Entrepreneur Magazine als die Nummer Eins unter den Immobilienmarken anerkannt. Die Realty ONE Group ist auf dem Vormarsch und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.RealtyONEGroup.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2012338/Realty_ONE_Group_held_ONE_Summit_International_2023_in_Las_Vegas.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3796367-1&h=2124600064&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3796367-1%26h%3D2124211600%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2012338%252FRealty_ONE_Group_held_ONE_Summit_International_2023_in_Las_Vegas.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2012338%252FRealty_ONE_Group_held_ONE_Summit_International_2023_in_Las_Vegas.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2012338%2FRealty_ONE_Group_held_ONE_Summit_International_2023_in_Las_Vegas.jpg)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3796367-1&h=2305917534&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3796367-1%26h%3D387133288%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F260011%252Frealty_one_group___logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F260011%252Frealty_one_group___logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F260011%2Frealty_one_group___logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-realty-one-group-sorgt-auf-dem-one-summit-2023-mit-grossen-stars-und-starken-botschaften-der-hoffnung-fur-aufsehen-301760813.htmlPressekontakt:Cory Vasquez,cory@realtyonegroup.comOriginal-Content von: Realty ONE Group, übermittelt durch news aktuell