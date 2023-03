REALTY ONE GROUP ERNEUT VON ENTREPRENEUR ALS EINER DER FASTEST GROWING FRANCHISORS AUSGEZEICHNET

Las Vegas, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) -Realty ONE Group, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und einer der beliebtesten Franchisegeber im Immobilienbereich, wurde erneut in Entrepreneur Magazine's prestigeträchtige Fastest-Growing Franchises Liste (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3806524-1&h=2652643201&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3806524-1%26h%3D2600715262%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchises%252Fdirectory%252Ffastest-growing-ranking%26a%3DFastest-Growing%2BFranchises%2Blist&a=Fastest-Growing+Franchises+Liste) aufgenommen.Das Las Vegas basierte internationale Unternehmen schloss im letzten Jahr über 100.000 Immobilientransaktionen ab und verkaufte Häuser im Wert von mehr als 40 Milliarden Dollar inmitten einer schwächelnden Wirtschaft. Darüber hinaus verkaufte das Unternehmen 74 neue Franchises. Die Realty ONE Group setzt weiterhin auf das Bildungsangebot ihrer ONE University (ONE.U).„Wir sehen nur Gutes vor uns, wenn wir weiterhin die richtigen Partner finden, um neue Türen zu öffnen, und wenn unsere begeisterten Fans, unsere Immobilienprofis überall, anderen von ihrem Erfolg erzählen", sagte Kuba Jewgieniew (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3806524-1&h=2853874924&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3806524-1%26h%3D3999075151%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkubajewgieniew.com%252F%26a%3Dsaid%2BKuba%2BJewgieniew&a=sagte+Kuba+Jewgieniew), CEO und Gründer der Realty ONE Group.Realty ONE Group rangiert vor traditionellen und modernen Immobilien-Franchisegebern und unter anderen beliebten Franchiseunternehmen, die laut Entrepreneur selbst „ihre Fähigkeit zur schnellen Skalierung in den USA und Kanada nutzen". Realty ONE Group belegte außerdem zum zweiten Mal in Folge den 1. Platz unter den Immobilien-Franchisegebern auf Entrepreneur's hart umkämpften 2023 Franchise 500 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3806524-1&h=3012260558&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3806524-1%26h%3D2032929163%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchise500%26a%3DFranchise%2B500&a=Franchise+500) ® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3806524-1&h=97469136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3806524-1%26h%3D2598080937%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchise500%26a%3D%25C2%25AE&a=+%C2%AE) Liste (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3806524-1&h=3879969556&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3806524-1%26h%3D2406203820%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchise500%26a%3D%25C2%25A0list&a=+Liste).The UNBrokerage, wie es in der Branche genannt wird, verfügt über mehr als 18.000 Immobilienexperten in mehr als 400 Büros in 49 Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico und jetzt auch in Bolivien, Kanada, den Cayman-Inseln, Costa Rica, Zypern, Ecuador, Italien, Portugal, den Philippinen, Singapur und Spanien.Erfahren Sie mehr unter www.OwnAOne.com.Informationen zu Realty ONE GroupGegründet im Jahr 2005, ist die Realty ONE Group ein Innovator in der Branche, der mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner unterhaltsamen Atmosphäre, seiner technologischen Infrastruktur und seiner hervorragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis das Gesicht des Immobilienfranchising radikal verändert. Das Unternehmen hat sich schnell entwickelt und umfasst heute mehr als 18.000 Immobilienexperten in über 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Bolivien, Kanada, den Cayman-Inseln, Costa Rica, Zypern, Ecuador, Italien, Portugal, den Philippinen, Spanien und Singapur. Realty ONE Group gehört laut REAL Trends zu den besten ein Prozent der Nation und wurde vom Entrepreneur Magazine als die Nummer EINS unter den Immobilienmarken anerkannt. Realty ONE Group ist auf dem Vormarsch und öffnet Türen, nicht nur für seine Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.RealtyONEGroup.com.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3806524-1&h=2971681977&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3806524-1%26h%3D3582647710%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F260011%252Frealty_one_group___logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F260011%252Frealty_one_group___logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F260011%2Frealty_one_group___logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/realty-one-group-erneut-von-entrepreneur-als-einer-der-fastest-growing-franchisors-ausgezeichnet-301768867.htmlPressekontakt:Cory Vasquez,cory@realtyonegroup.comOriginal-Content von: Realty ONE Group, übermittelt durch news aktuell