RDX Technologies Corp Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Rdx-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rdx.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Rdx zuletzt Thema, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Rdx, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenpolitik von Rdx schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen Branche. Mit einer Differenz von 28,25 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von 28,25 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Wesentliche Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Rdx in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Rdx daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Rating.