RCM tut es schon wieder?

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Rcm geben ein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den vergangenen beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Rcm bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Rcm haben wir eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rcm-Aktie hat einen Wert von 84, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (65,95) ergibt sich eine abweichende Bewertung der Aktie, nämlich ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Rcm.

Die Rcm-Aktie liegt mit einem Kurs von 21,6 USD nunmehr -24,58 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -5,72 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" ein.