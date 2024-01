RCM Beteiligungs Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten Wochen konnte bei Rcm Beteiligungs keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder in den sozialen Medien noch in der Anzahl der Beiträge gab es signifikante Unterschiede. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Rcm Beteiligungs derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs in Höhe von 1,65 EUR liegt und der Kurs der Aktie um -6,06 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt wiederum eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index ergibt eine "Gut"-Einstufung für den RSI25 von 27,78 und eine "Neutral"-Empfehlung für den RSI7 von 50. Somit wird die Rcm Beteiligungs insgesamt als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.