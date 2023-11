RCM Beteiligungs Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Rcm Beteiligungs Aktie hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,68 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 1,5 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -10,71 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu steht der GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 1,57 EUR lag. Dies führt zu einem Abstand von -4,46 Prozent und einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dabei liegt der RSI7 aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Rcm Beteiligungs weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der bei 59,09 liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung bewertet. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso verhält es sich mit der Rate der Stimmungsänderung, die kaum Änderungen aufweist. Insgesamt erhält die Aktie daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.