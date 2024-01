RCM Beteiligungs Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Rcm Beteiligungs-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,65 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,55 EUR liegt, was eine Abweichung von -6,06 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 1,52 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem gleitenden Durchschnitt (+1,97 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung für Rcm Beteiligungs wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Darüber hinaus waren in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert zu verzeichnen, was die "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt bestätigt.

Die Analyse zeigt, dass es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz für Rcm Beteiligungs gegeben hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Rcm Beteiligungs gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rcm Beteiligungs-Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 25 liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Hingegen liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 40,91, was bedeutet, dass Rcm Beteiligungs weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Rcm Beteiligungs ein "Gut"-Rating.