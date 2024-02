RCM Aktie: Sensationelle Entwicklung

In den sozialen Medien wurde Rcm in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen zu diesem Unternehmen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Rcm angesprochen. Daher kann die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche konnte Rcm in den letzten 12 Monaten eine Performance von 109,18 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +113,48 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite jedoch um 134,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Rcm in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Rcm beträgt 0 Prozent, was 5,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Rcm eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Rcm beträgt 28,1, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 49,57, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.