Die RCI Hospitality-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Aktie von Rci Hospitality wird in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,19 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (49,37) eine Unterbewertung von 71 Prozent signalisiert. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Rci Hospitality eine Rendite von -35,7 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche von -9,21 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt die Rendite von Rci Hospitality mit -35,7 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rci Hospitality-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 65,31 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 56,76 USD liegt, was einer Abweichung von -13,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 62,83 USD über dem aktuellen Kurs von 56,76 USD, was einer Abweichung von -9,66 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie sowohl für den GD200 als auch für den GD50 ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anlegerunterhaltungen konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rci Hospitality. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.