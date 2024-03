RCI Hospitality Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. In Bezug auf die Rci Hospitality-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 62, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 62,82 ebenfalls im neutralen Bereich und führt zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für die Rci Hospitality-Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Rci Hospitality-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,84 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Bewertung als "günstig" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Rci Hospitality bei 63,37 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 54,3 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -8,54 Prozent. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator und zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Rci Hospitality-Aktie veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen gab es jedoch keine starken positiven oder negativen Themen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf der Grundlage des RSI, eine günstige Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien und eine schlechte Bewertung aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.