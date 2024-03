RCI Hospitality Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Doro":

Die Rci Hospitality-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 62,77 USD geschlossen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 55,35 USD, was einem Unterschied von -11,82 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 58,48 USD zeigt mit einem Schlusskurs von 55,35 USD einen Unterschied von -5,35 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Rci Hospitality in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird über Rci Hospitality jedoch kaum mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger wider, die derzeit keine klare Richtung zeigen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von Rci Hospitality aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,68 Prozent erzielt, was 33,39 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -1,23 Prozent, wobei Rci Hospitality aktuell 33,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.