RBmedia expandiert mit der Übernahme des John Verlags weiter auf internationale Märkte

Landover, Md. (ots/PRNewswire) -Die Marke RBmedia Verlag soll um namhafte Sachbuchtitel in deutscher Sprache ergänzt werdenRBmedia, der weltweit größte Hörbuchverlag, kündigte heute an, dass er den deutschsprachigen Hörbuchkatalog des John Verlags übernehmen würde, wobei seine Hörbuchmarke RBmedia Verlag (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3667403-1&h=4284928977&u=https%3A%2F%2Frbmediaglobal.com%2Frbmedia-verlag%2F&a=RBmedia+Verlag) um Titel ergänzt werde, die bei dieser Transaktion hinzukommen würden.Der John Verlag wurde 2006 durch den Journalisten Michael John gegründet und publiziert schwerpunktmäßig Audiobooks im Sachbuchsegment aus den Bereichen Politik, Investigativjournalismus, Wirtschaft, Biografie-Genre und Ratgeberliteratur. Sein Katalog umfasst bekannte Autoren wie etwa Robert Marc Lehmann, Martin Sonneborn, Alice Schwarzer, Robin Alexander und den Weltstar Elton John.Zu den Bestsellern unter den Hörbuchtiteln des John Verlags, die unter der Marke RBmedia Verlag veröffentlicht werden sollen, zählen:- „Football Leaks" von Rafael Buschmann und Michael Wulzinger- „The Driven" („Die Getriebenen") von Robin Alexander- „The Schulz Story" („Die Schulz-Story") von Markus Feldenkirchen- „Mr. Sonneborn goes to Brussels" („Herr Sonneborn geht nach Brüssel") von Martin SonnebornMichael John, Verleger und Geschäftsführer des John Verlags, erläuterte: „Ich habe den John Verlag 2006 gegründet, und heute weist er ein umfangreiches und qualitativ hochwertiges Hörbuchpublikationsprogramm auf. Wir leben in Zeiten zunehmender tendenziöser Berichterstattung seitens der Medien. Daher wird es immer wichtiger, dass ungefilterte, seriöse und fundierte Informationen in Form von Büchern und Audiobooks vorhanden sind. Wir freuen uns darauf, diesen Bestand zusammen mit RBmedia zu erweitern."Miles Stevens-Hoare, Geschäftsführer von RBmedia international, erklärte: „Die Übernahme des John Verlags erhöht die Präsenz von RBmedia auf dem deutschen Hörbuchmarkt. Mit ihr setzen wir unsere internationale Expansion fort. Seit 2021 hat RBmedia fünf europäische Hörbuchkataloge - Booka, ABOD, Hörbuch München, Éditions Thélème und nun den John Verlag – übernommen und somit seine weltweite Positionierung ausgebaut. Dieses starke Wachstum auf internationalen Märkten zeigt, dass die Beliebtheit von Audiobooks weltweit zunimmt."Über RBmediaRBmedia ist der größte Hörbuchverlag der Welt. Mit nahezu 60000 Exklusivtiteln stehen unsere Audiobooks kontinuierlich an der Spitze von Bestseller- und maßgeblichen Literaturpreislisten. Das leistungsstarke digitale Handels- und Bibliotheksvertriebsnetzwerk des Unternehmens erreicht weltweit Millionen Hörer - zu Hause, im Auto und überall dort, wo sie ihre Mobilgeräte bei sich haben. Unsere Titel sind auf führenden Audioplattformen verfügbar, zu denen u. a Audible, iTunes, Google Play (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3667403-1&h=361510572&u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore&a=Google+Play), Audiobooks.com, OverDrive, Hoopla und viele weitere mehr zählen. RBmedia befindet sich im Eigentum von KKR, eines führenden weltweit tätigen Investmentunternehmens. Erfahren Sie mehr unter rbmediaglobal.com.Informationen zum John VerlagDer John Verlag wurde 2006 durch den Journalisten Michael John gegründet und veröffentlicht seit 2017 Audiobooks aus den Genres Politik, Investigativjournalismus, Wirtschaft und Ratgeberliteratur. Darunter sind mehrere Bestseller im Hörbuchbereich und investigative Insiderrecherchen wie etwa „Football Leaks", „Die Getriebenen", „Die Schulz-Story" und „Herr Sonneborn geht nach Brüssel". Robert Marc Lehmann, Martin Sonneborn, Alice Schwarzer, Robin Alexander und der Weltstar Elton John zählen zu den bekannten Autoren dieses Verlags.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1914054/RBmedia_John_Verlag_Audiobook_Covers.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3667403-1&h=4174603894&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1914054%2FRBmedia_John_Verlag_Audiobook_Covers.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1914054%2FRBmedia_John_Verlag_Audiobook_Covers.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rbmedia-expandiert-mit-der-ubernahme-des-john-verlags-weiter-auf-internationale-markte-301641054.htmlPressekontakt:Rebecca Wyatt,info@rbmediaglobal.comOriginal-Content von: RBmedia, übermittelt durch news aktuell