RBC Bearings Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Aktie von Rbc Bearings wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,18, was einem Abstand von 29 Prozent zum Branchen-KGV von 33,47 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Rbc Bearings veröffentlicht. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Langfristig betrachtet wird die Rbc Bearings-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft. Es liegen insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gab im letzten Monat keine Updates von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 265 USD, was einer erwarteten Performance von -0,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinen-Branche hat die Rbc Bearings-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,14 Prozent erzielt. Dies steht jedoch im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 350,48 Prozent in der Branche, was zu einer Underperformance von -344,34 Prozent führt. Auch im Vergleich zum gesamten Industrie-Sektor liegt die Rendite von Rbc Bearings mit 206,84 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.