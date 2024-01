RBC Bearings Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Rbc Bearings zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von 6,14 Prozent, was mehr als 1376 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Maschinen-Branche verzeichnet in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2305,29 Prozent, wobei Rbc Bearings mit 2299,15 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Rbc Bearings als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 45,13, was einem Abstand von 44 Prozent zum Branchen-KGV von 31,31 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Langfristig gesehen wird die Rbc Bearings-Aktie laut Analysteneinschätzungen als "Gut" bewertet, mit insgesamt 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 257,5 USD angesetzt, was einer erwarteten Performance von -4,55 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Neutral", während die Redaktion das Gesamtrating als "Gut" vergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rbc Bearings zeigt einen Wert von 79,27, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt bei 34,31 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".