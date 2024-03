RBC BearingsPreferred Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "RBC Bearings":

Die Analysten sind langfristig gesehen optimistisch über die Rbc Bearings-Aktie und vergeben die Einschätzung "gut". Das Kursziel der Analysten liegt bei 265 USD, was auf eine erwartete Performance von -2,11 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 270,71 USD hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Rbc Bearings-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" zeigt sich, dass die Rendite von Rbc Bearings mit 6,14 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 346,16 Prozent, und Rbc Bearings weist hier nur 340,02 Prozent auf, was zu einem "schlecht" Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das KGV der Rbc Bearings-Aktie aktuell bei 46,61, was 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daraus ergibt sich eine Überbewertung der Aktie und somit eine "schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.