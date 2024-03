RBC BearingsPreferred Aktie: So kann es weitergehen!

Rbc Bearings wird als überbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 43,18, was einem Abstand von 29 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,47 entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich eine positive Abweichung von +9,81 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 241,73 USD mit dem aktuellen Kurs von 265,44 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,04 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Aktienkurs von Rbc Bearings stieg in den letzten 12 Monaten um 6,14 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien in der Branche als Underperformance von -344,34 Prozent betrachtet wird. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit 206,84 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Rbc Bearings wird als unterdurchschnittlich eingestuft, basierend auf der Aktivität der Beiträge und Diskussionen im Internet. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird dem Unternehmen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.