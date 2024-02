RBC BearingsPreferred Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "RBC Bearings":

Der Aktienkurs von Rbc Bearings hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 6,14 Prozent erzielt, was mehr als 238 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 407,26 Prozent, und hier liegt Rbc Bearings mit 401,13 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für Rbc Bearings abgegeben, mit 1 Kaufempfehlung, 0 neutralen Einschätzungen und 0 negativen Bewertungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Rbc Bearings liegt bei 265 USD, was einer erwarteten negativen Entwicklung des Aktienkurses um -2,21 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 270,98 USD notierte. Dafür gibt es ein "Neutral"-Rating. Insgesamt führt die Analyse der Analysten zu einer positiven Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Rbc Bearings bei 237,48 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 270,98 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt also +14,11 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 272,57 USD, was einer Distanz von -0,58 Prozent entspricht und zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine positive Gesamtbewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Rbc Bearings. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien ergab eine positive Einschätzung des Werts. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt dies auf eine positive Anleger-Stimmung schließen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.