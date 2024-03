RBB Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Aktie der Rbb konnte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 15,32 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt nur um 4,9 Prozent, was einer Outperformance von +10,43 Prozent für Rbb entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 13,65 Prozent, womit Rbb um 1,68 Prozent über diesem Wert lag. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führten zu einem "Gut"-Rating für Rbb in dieser Kategorie.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität für Rbb stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Rbb als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 36,32, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen für 25 Tage misst, ergibt einen Wert von 55,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Rbb bei 6,67, was unter dem Branchendurchschnitt von 134,91 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.