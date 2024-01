RBB Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Rbb-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von "Schlecht" erhalten, da die Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei 5 Prozent liegt, was 133,81 Prozent unter dem Durchschnitt der Handelsbanken-Branche liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Rbb bei -0,97 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Handelsbanken-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,05 Prozent, was Rbb mit 3,03 Prozent deutlich unterbietet. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für die Rbb-Aktie ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating, basierend auf insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten. Es wurden keine Analystenupdates zu Rbb aus dem letzten Monat gemeldet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,75 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 2,35 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Rbb langfristig unterdurchschnittlich ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" eingestuften Stimmungsbild führt.

Die Rbb-Aktie erhält somit in den verschiedenen Kategorien überwiegend "Schlecht"-Bewertungen, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die Aktienkursentwicklung als auch das Analystenrating und das Sentiment im Internet.