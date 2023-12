RBB Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Analyse der Aktienkurse von Rbb ergab, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Stimmung der Anleger eine Rolle spielt. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Rbb diskutiert.

In Bezug auf die Dividende fällt die Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eher negativ aus, da die Ausschüttung mit 5 % niedriger ist. Die Differenz beträgt 133,67 Prozentpunkte, was eine Einstufung von "Schlecht" ergibt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Rbb in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich ergab sich eine Performance von -0,97 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um 1,13 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,11 Prozent für Rbb. Im Vergleich zum Finanzsektor lag die Rendite von Rbb 11,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.