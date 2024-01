RA International Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Ra schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 4,38 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,38 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Ra bei -21,15 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Bauwesen" hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,91 Prozent erzielt, während Ra mit 28,07 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ra diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,74 ist die Aktie von Ra auf Basis der heutigen Notierungen 46 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (36,58). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.