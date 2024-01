RA International Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Ra liegt bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 0 für die Ra, was erneut auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Einstufung erhält.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse wird die Ra-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) als unterbewertet betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,74 liegt das KGV der Ra 45 Prozent unter dem Branchen-KGV von 36,08, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Ra-Aktie mit einer Rendite von -27,78 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,77 Prozent, während die Ra-Aktie mit 36,55 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 11,92 GBP für die Ra-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,25 GBP, was einem Unterschied von -14,01 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 9,8 GBP, was zu einem Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+4,59 Prozent) führt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Ra-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

