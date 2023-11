RA International Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Baufirma Ra schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0 %, was 4,41 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,41 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Ra eine Performance von -32,76 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche um durchschnittlich 3,9 Prozent, was zu einer Unterperformance von -36,66 Prozent für Ra führt. Der Industrie-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 4,4 Prozent, wobei Ra 37,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ra beträgt derzeit 19,74 und liegt somit 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Ra in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Ra wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Ra weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Ra bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".