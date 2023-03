RA Dr. Tim Greenawalt: Was auswandernde Unternehmer über Steuern wissen sollten

Berlin (ots) -Viele Menschen in Deutschland haben den Traum, in ein anderes Land auszuwandern. Und die moderne Arbeitswelt eröffnet inzwischen auch Chancen, diesen Traum umzusetzen. Rechtsanwalt RA Dr. Tim Greenawalt hat sich mit ExpatsGlobal auf die Rechts- und Steuerberatung von Unternehmern spezialisiert, die eine Auswanderung ins Auge fassen. Wir haben uns bei ihm erkundigt, wie der Neustart reibungslos gelingt.Auswanderung ist ein Thema. Es gibt zahlreiche Selbstständige, die sich sagen, dass sie ihre Arbeit auch an einem Strand in Thailand erledigen können. Dann gibt es eine ganze Reihe von Unternehmern, die ein angenehmeres Leben mit einer geringeren Steuerlast verbinden möchten. Doch wie lässt sich die Sache am besten angehen? "Das hängt in erster Linie vom Zielort ab, aber auch von dem, was der Auswanderer in Deutschland hinterlässt", sagt Rechtsanwalt RA Dr. Tim Greenawalt von ExpatsGlobal. "Allein in steuerlicher Hinsicht ist das Ganze komplex. Was muss der Unternehmer in Deutschland zahlen? Wie sieht es am neuen Wohnort aus? Gibt es ein Doppelbesteuerungs-Abkommen? Ich würde im Übrigen niemandem raten, aus rein steuerlichen Gründen auszuwandern. Es sollte unbedingt ein Interesse am Land, den Menschen und ihrer Kultur bestehen. Für einen Unternehmer stellt sich zudem eine entscheidende Frage: Werden die Kunden meiner Firma vertrauen, wenn der Sitz in Dubai, auf Zypern oder den Cayman Islands liegt? Es gibt viel zu klären und eine solide Beratung hilft."RA Dr. Tim Greenawalt ist selbst ein Reisender, der sich an vielen Orten der Welt zu Hause fühlt. Für ExpatsGlobal hat er Hongkong als Basis gewählt. Ein zweiter Standort befindet sich in Dubai. Die Kerndienstleistung von ExpatsGlobal ist die Rechts- und Steuerberatung für auswandernde Unternehmer, Selbstständige und Investoren. Das Team um RA Dr. Tim Greenawalt besteht aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten, die in verschiedenen Ländern leben. Es eint sie, dass sie sich mit den Verhältnissen in Deutschland hervorragend auskennen und gleichzeitig über die notwendige Erfahrung an ihrem neuen Wohnort verfügen. Bei ExpatsGlobal hat man nicht einfach Expertise, man weiß, wie es sich anfühlt, in ein bestimmtes Land auszuwandern. Die Experten von ExpatsGlobal decken inzwischen sämtliche Länder der Erde ab.Innerhalb von drei Wochen nach Dubai auswandern?Dubai ist augenblicklich sehr gefragt. Viele Influencer gehen dorthin und berichten dann von ihren Erlebnissen. Es gibt bereits einige Anbieter, die es Unternehmern leicht machen möchten, in Dubai anzukommen. Ist Dubai aber wirklich die erste Wahl, wenn es um die Entscheidung für einen neuen Lebensmittelpunkt geht? "Dubai hat viele Vorteile und eine hohe Lebensqualität, doch eine Auswanderung sollte nicht von einem Hype abhängen. Die Anbieter, von denen die Rede war, würde ich als selbsternannte Experten bezeichnen. Im Grunde sind sie Marktschreier, denn sie rufen: 'Komm nach Dubai. Hier zahlst du keine Steuern. Für den Geschäftsaufbau genügen 5.000 Euro. Es ist einfach und in drei Wochen erledigt.' In Wahrheit ist es aber nicht so leicht. Und bald kommen die ersten Probleme auf den Auswanderer zu: Wie kommuniziere ich mit den Behörden? Wie funktioniert die Kultur? Es ist ja nicht so, als ob man nach Österreich oder in die Schweiz zieht. Eine Auswanderung sollte daher wohlüberlegt und gut vorbereitet sein."Worauf es wirklich ankommt"Zunächst ist es wichtig, sich das richtige Land auszusuchen", fährt RA Dr. Tim Greenawalt fort. "Gleichzeitig stellt sich für den Unternehmer die Frage, welches Ziel er mit der Auswanderung verfolgt." Zusätzlich muss darauf geachtet werden, sauber aus Deutschland herauszukommen. Das heißt, der auswandernde Unternehmer darf keine Lücke für das Finanzamt hinterlassen, die am Ende zu einem bösen Erwachen führt. Er sollte zudem bedenken, wie er sein Geschäft gestalten muss, um es weiterhin erfolgreich führen zu können. "Ich lebe beispielsweise in Hongkong, Dubai und Monaco, bin aber in Deutschland zugelassen und habe hier dementsprechend auch eine berufliche Haftpflichtversicherung", erklärt der Experte. "Die meisten Kunden von ExpatsGlobal kommen aus Deutschland, da ist das ein entscheidender Punkt."Der Werdegang von RA Dr. Tim GreenawaltGreenawalt ist gebürtiger Deutschamerikaner. Er sagt, dass ihm das Konzept vom Heimatland wohl deshalb nicht im Blut liegt. Er studierte Jura in Deutschland und arbeitete im Anschluss für mehrere größere Kanzleien in Deutschland und Großbritannien - und auch zwei Jahre bei McKinsey im Bereich Investmentbanking. Der Wunsch nach Selbstständigkeit war dann aber stärker. Zudem wollte er ein wenig mehr von der Welt sehen. Und weil die Welt viel zu bieten hat, unterstützt er mit ExpatsGlobal heute andere bei der Umsetzung ihrer Vorstellungen. "Es geht um mehr Freiheit", erklärt er. "Und gleichzeitig um die Unabhängigkeit von Zufällen."Sie sind Unternehmer und denken daran, ins Ausland zu gehen? Melden Sie sich jetzt bei RA Dr. Tim Greenawalt (https://www.expats.global) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Gespräch!Pressekontakt:ExpatsGlobalRA Dr. Tim GreenawaltE-Mail: info@expats.globalWebseite: https://www.expats.global/Original-Content von: ExpatsGlobal, übermittelt durch news aktuell