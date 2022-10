RARE CHAMPAGNE BRINGT SEINEN RARE ROSÉ MILLÉSIME 2012 AUF DEN MARKT - DAS BERÜHMTE HAUS SCHLIESST SICH MIT DEM ÖKOLOGISCHEN JUWELIER-KÜNSTLER WILLIAM AMOR FÜR EIN WOHLTÄTIGKEISTPROJEKT ZUSAMMEN

Reims, Frankreich (ots/PRNewswire) -REIMS, Frankreich, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Rare Champagne freut sich, eine einzigartige Kollektion von Methusalem-Flaschen (6 Liter) des Rare Rosé Millésime 2012 zu enthüllen, signiert von William Amor, einem außergewöhnlichen Künstler, der weggeworfene Materialien verwendet und glorifiziert, indem er ihnen ein neues Leben schenkt und sie noch herrlicher macht, als sie zuvor waren.Die Zusammenarbeit, die im November 2021 ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, „Kunst in den Dienst der Umwelt zu stellen". Dies soll erreicht werden durch Bewusstseinsbildung für Umweltprobleme, indem weggeworfene Plastikmaterialien in filigrane florale Kunstwerke verwandelt werden. „Dies ist eine kreative, künstlerische und solidarische Zusammenarbeit für den Designer, um die Natur zu ehren," so Maud Rabin, Direktorin von Rare Champagne.Rare Champagne hat sich mit dem französischen Künstler William Amor für das Projekt „Les Créations Messagères" zusammengeschlossen, einer Kollektion von Methusalem-Flaschen (6 Liter) des Rare Rosé Millésime 2012, die von einem exquisiten Bouquet geschmückt werden. Für die Herstellung dieser Kunstwerke hat der Künstler nur recycelte Materialien, die von Rare Champagne stammen, in Kombination mit seinen eigenen Materialien verwendet.„Ich wollte die Aromen des Rare Rosé Millésime 2012 zum Ausdruck bringen, um seine Eleganz als ein königliches Juwel zu interpretieren – das Diadem", sagte der Künstler zur Beschreibung dieser einzigartigen Kreation. Ein recycelter Aluminiumdeckel wird zu einer Blüte, einem Kirschbaumblatt und einer Rebe; eine purifizierte Plastiktüte, abgelöst und dann auf italienische Art getrocknet, gefärbt mit Pigmenten und dann zerknüllt und zerrissen, wird zu einer Blume. Zwischen Aufprägungen und Brillantbesatz nimmt William Amor Kieselsteine aus den Champagnerbottichen und verwandelt sie in Kristallanhänger namens „Les Joyaux de la Courone"; er entwirrt Fischernetze, um Blütenstempel zu kreieren. Es sind wahre Kunstwerke, und jedes Stück der Creation Messagère wird versteigert, um Umweltstiftungen zu unterstützen.Rare Champagne, das vor Kurzem als B Corp zertifiziert wurde, bekräftigt sein Engagement für eine nachhaltige Zukunft und seine Position als ein von Visionen und Werten geleitetes Unternehmen, das sich aktiv an einer neuen globalen Bewegung für eine regenerativere, gerechtere und integrativere Wirtschaft beteiligt. Die Zusammenarbeit mit William Amor ist Teil dieses Engagements für einen schöneren Planeten, der den gesamten Ansatz des Hauses durchdringt.INFORMATIONEN ZU RARE ROSÉ MILLÉSIME 2012Rare Rosé Millésime 2012 verleiht dem Stil des Hauses eine neue Dimension. Sein charakteristischer Geschmack vereint drei verschiedene Familien von Aromen in perfekter Balance: blumig, fruchtig und würzig, ein wirklich meisterhafter Cuvée. Trotz der harten Witterungsbedingungen im Jahr 2012 konnte Rare Champagner erneut sein Fachwissen und seine außergewöhnliche Vision mit dem Rare Rosé Millésime 2012 zeigen, der das Ergebnis einer ehrgeizigen Herausforderung war, einen unvergesslichen Jahrgang zu verschneiden.INFORMATIONEN ZU WILLIAM AMORWilliam Amor, ein Künstler im Eigenstudium, war der Gewinner des Grand Prize 2019 der Stadt Paris für aufstrebende Talente in der Kategorie Kunst und Handwerk 2019 und Preisträger der Banque Populaire Foundation. Durch seine Arbeit erweckt er neue Projekte zum Leben, die jeden Tag Bedeutung erzeugen, indem er das, was viele als Abfall betrachten, in exquisite Kunstobjekte verwandelt. William Amor gründete Les Créations Messagères, um das Bewusstsein für Umweltprobleme zu schärfen, indem er Plastikabfall, der die Umwelt verschmutzt, in delikate Blumenarrangements verwandelt, von dem jedes von seiner Philosophie inspiriert ist und eine starke Botschaft für Umweltbewusstsein trägt.INFORMATIONEN ZU RARE CHAMPAGNEDer edle Ursprung von Rare Champagne geht zurück auf eine Hommage an die Königin von Frankreich, Marie-Antoinette, und bringt seinen revolutionären Geist gegen die Trivialisierung von Jahrgängen zum Ausdruck. In den letzten vierzig Jahren hat Rare Champagne nur 12 Jahrgänge angekündigt. Régis Camus hat Maud Rabin, Direktorin von Rare Champagne, und Emilien Boutillat, Kellermeister von Rare Champagne & Piper Heidsieck, mit der Fortführung des Know-hows und dem charakteristischen Stil des Weins von Rare Champagne betraut. Das von Arthus Bertrand entworfene Diadem, das die edle Flasche schmückt, zeigt die triumphierende Rebe, die den Launen des Wetters trotzt. Rare Champagne ist ein Wein geprägt von Geduld, mit einem unbegrenzten Ausdruckspotenzial. Rare Champagne blüht Jahr um Jahr auf und trägt einen eleganten Stil zur Schau: endlose Frische, langanhaltende Mineralität, strahlende Reinheit und subtile Kontraste. Rare Champagne zu entdecken ist eine Einführung in die französische Art de Vivre, deren zeitlose Eleganz keine Grenzen kennt.