RAPT Therapeutics Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rapt Therapeutics-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 82 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 69,09, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Rapt Therapeutics.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen vermehrt diskutiert, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Rapt Therapeutics-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Analysten bewerten die Rapt Therapeutics ebenfalls positiv, da in den letzten 12 Monaten überwiegend positive Empfehlungen ausgesprochen wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 40,17 USD, was auf eine positive Kursentwicklung von 326,4 Prozent hindeutet.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger überwiegend positiv eingestellt sind und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen ebenfalls positiv sind. Auf dieser Basis erhält Rapt Therapeutics von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.