RAPT Therapeutics Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Sentiment und Buzz um Rapt Therapeutics kann über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine neutrale Wertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Bewertung für Rapt Therapeutics in diesem Punkt.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Rapt Therapeutics von 23,47 USD eine Entfernung von +26,86 Prozent vom GD200 (18,5 USD), was ein gutes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 16,61 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein gutes Signal aufweist, da der Abstand +41,3 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Rapt Therapeutics-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Rapt Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Rapt Therapeutics ein neutrales Rating hat. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rapt Therapeutics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 51,2, was eine neutrale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 20,61, der für diesen Zeitraum eine gute Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.