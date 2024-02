RAPT Therapeutics Aktie: Enormes Potenzial ....

Das Anleger-Sentiment für Rapt Therapeutics war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Negative Diskussionen konnten kaum verzeichnet werden, und an vier Tagen war das Stimmungsbarometer sogar positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen war vor allem ein Anstieg positiver Themen zu beobachten. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rapt Therapeutics liegt bei 44,68, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der die Dynamik über 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 47,64 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung für Rapt Therapeutics ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating, basierend auf den Bewertungen von 6 Analysten innerhalb der letzten zwölf Monate. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 58,12 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Anleger-Sentiment und die Analysteneinschätzung auf "Gut" für die Aktie von Rapt Therapeutics hindeuten.