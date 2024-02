RAPT Therapeutics Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Rapt Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 19,45 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 10,18 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -47,66 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 23,05 USD unter dem aktuellen Kurs von 10,18 USD, was zu einer Abweichung von -55,84 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung, während eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Rapt Therapeutics für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 81,82, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,45, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Die Stimmungsanalyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Auf dieser Basis erhält Rapt Therapeutics eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.