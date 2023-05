IM RAHMEN DER VERÖFFENTLICHUNG DER ZWEITEN JÄHRLICHEN LISTE DER NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS WIRD DOUBLE CHICKEN PLEASE IN NEW YORK ALS THE BEST BAR IN NORTH AMERICA AUSGEZEICHNET

San Miguel De Allende, Mexiko (ots/PRNewswire) -- Double Chicken Please, New York City wird bei der zweiten jährlichen Ausgabe von North America's 50 Best Bars zur No.1 gekürt- In diesem Jahr sind 28 Bars aus den USA, 14 aus Mexiko, 7 aus Kanada und 1 aus der Karibik in der Liste vertreten- Handshake Speakeasy, Mexiko-Stadt auf No.2 gewinnt die Auszeichnung The Best Bar in Mexico- Civil Liberties, Toronto, auf No.12 erhält den Titel The Best Bar in Canada- La Factoría, Puerto Rico auf No.24, wird zur The Best Bar in the Caribbean gekürt- Die kubanische Getränkelegende Julio Cabrera aus Miami gewinnt Roku Industry Icon- Manhatta, New York City erhält den Campari One To Watch- Rayo, Mexiko-Stadt erhält die London Essence Best New Opening- Yacht Club, Denver gewinnt den Ketel One Sustainable Bar Award- Allegory, Washington, D.C., gewinnt das Siete Misterios Best Cocktail Menu- Overstory, New York City ist der Nikka Highest Climber- Bar Pompette, Toronto, gewinnt Disaronno Highest New EntryDie von Perrier gesponserte Liste der North America's 50 Best Bars wird im Rahmen einer Live-Preisverleihung am 4. Mai 2023 in der Hacienda Los Picachos in San Miguel de Allende, Mexiko bekanntgegeben. Das jährliche Ranking umfasst Bars aus den USA, Kanada, Mexiko und der Karibik. Double Chicken Please in New York City wird zur No.1 als The Best Bar in North America und The Best Bar in Northeast USA gekürt, gesponsert von Perrier, während Handshake Speakeasy in Mexiko City auf No.2 landet und zur The Best Bar in Mexico ernannt wurde, gefolgt vom Katana Kitten in New York City auf No.3.Das Civil Liberties (No.12) gewinnt zum zweiten Mal in Folge den Titel The Best Bar in Canada, während das La Factoría in Puerto Rico auf No.24 den Titel The Best Bar in the Caribbean beibehält. Insgesamt führen die USA die Liste mit 28 Bars an, gefolgt von Mexiko mit 14, Kanada mit sieben und der Karibik mit einer Top-Bar. Die vollständige Liste kann hier (https://www.worlds50bestbars.com/northamerica/list/1-50) eingesehen werden.Mark Sansom, Content Director für 50 Best, sagt: „Wir loben Double Chicken Please und seine visionären Gründer GN Chan und Faye Chen dafür, dass sie den Gipfel der Cocktail-Exzellenz auf dem nordamerikanischen Kontinent erreicht haben. Wir gratulieren dem Team zu dieser verdienten Auszeichnung sowie allen anderen fantastischen Bars auf der diesjährigen Liste."Medienzentrum: https://mediacentre.theworlds50best.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2070384/50BBars_Winner_Highres.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/2069988/NA_50_Best_Bars_2023.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2069400/4020452/NA_50_Best_Bars_2023_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/im-rahmen-der-veroffentlichung-der-zweiten-jahrlichen-liste-der-north-americas-50-best-bars-wird-double-chicken-please-in-new-york-als-the-best-bar-in-north-america-ausgezeichnet-301816872.htmlPressekontakt:Hanna Lee,na50bb@hannaleecommunications.com,+1 646 752 1526Original-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuell