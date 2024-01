R3D Resources Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine stark positiven oder negativen Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen R3d gab es in den letzten ein bis zwei Tagen keine Diskussionen über positive oder negative Themen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der R3d-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der aktuelle Wert beträgt 0,04 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,038 AUD liegt (Unterschied -5 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 0,05 AUD, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-24 Prozent). Demzufolge wird die R3d-Aktie in diesem Fall als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik bei der R3d-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die R3d-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 59,46, was bedeutet, dass R3d weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die R3d-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Hinblick auf die R3d-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für R3d in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".