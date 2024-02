R3D Resources Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von R3d war in den letzten zwei Wochen eher negativ. Dies zeigt sich auch darin, dass das Stimmungsbarometer an zwei Tagen in die negative Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger hauptsächlich von negativen Themen geprägt. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für R3d.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen, um die Kursbewegungen zu bewerten. Der RSI für R3d liegt bei 57,14 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 64,1 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die trendfolgenden Indikatoren, insbesondere der gleitende Durchschnitt, deuten darauf hin, dass die R3d-Aktie sowohl im längerfristigen (200 Tage) als auch im kurzfristigen (50 Tage) Durchschnitt unterdurchschnittlich abschneidet. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Bei der Beobachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von R3d zwar normal ist, jedoch kaum Änderungen in der Stimmung festgestellt werden können. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich für die R3d-Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength-Index, der technischen Analyse und dem Sentiment im Netz.