R3D Resources Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der Aktie von R3d zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 0,033 AUD liegt, was einem Unterschied von -17,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,04 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darunter (-17,5 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die R3d-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich R3d ist insgesamt besonders negativ, was sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen zeigt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich für die R3d-Aktie ein Wert von 57,14 für den RSI7 und 64,1 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die R3d-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem gleitenden Durchschnitt, der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength-Index und dem Sentiment und Buzz.