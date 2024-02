R1 RCMEW Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von R1 Rcm wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Anzahl der Wortbeiträge deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Analysten bewerten die R1 Rcm-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 23,83 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der R1 Rcm zeigt eine "Gut"-Einstufung sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tagen. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin.