R1 RCMEW Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Aktie der R1 Rcm wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt 7 Bewertungen waren 7 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung eine positive Bewertung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates für die R1 Rcm-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,44 USD liegt. Dies bedeutet, dass eine erwartete Kursentwicklung von 75,61 Prozent prognostiziert wird, was zu einer positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die R1 Rcm-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt negative Abweichungen aufweist. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 14,86 USD, was einer Abweichung von -29,74 Prozent entspricht, und der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 11,11 USD, wobei der letzte Schlusskurs um 6,03 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt für die R1 Rcm-Aktie bei 50,54 bzw. 46,61 Punkten. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich war, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die R1 Rcm-Aktie auf Basis der Analysen von Analysten, trendfolgenden Indikatoren, dem Relative Strength Index und dem Sentiment und Buzz im Netz.