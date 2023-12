R1 RCMEW Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die R1 Rcm-Aktie wird von Analysten positiv bewertet. Von insgesamt 7 Analystenbewertungen im letzten Jahr sind alle 7 Einstufungen "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,33 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 71,5 Prozent steigen könnte. Daher lautet die Empfehlung der Analysten "Gut".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der R1 Rcm-Aktie mit -28,35 Prozent Entfernung vom GD200 als "Schlecht" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,33 USD, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ist. Insgesamt wird der Kurs der R1 Rcm-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsänderung für die R1 Rcm-Aktie festgestellt. Daher ergibt sich ein langfristig positives Stimmungsbild mit einer Gesamtbewertung von "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen, an einem Tag überwog jedoch die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein, zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.